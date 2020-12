Einkaufen bei People to People in Corona-Zeiten

Weiterhin bieten wir Ihnen an, dass Sie Ihre Bestellungen an unserem Standort der Mediengruppe Neuer Weg GmbH in Essen (Alte Bottroper Str. 42, 45356 Essen) täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr abholen können.

Alle Bestellungen, die bis zum 20. Dezember 2020 bei uns eingehen, können wir für Sie per 24-Stunden-Express verschicken. Damit ist sichergestellt, dass die Lieferung bis 23. Dezember 2020 bei Ihnen ankommt. Innerhalb Gelsenkirchens liefern wir Ihre Bestellung auf Wunsch persönlich am Dienstag und Mittwoch per Lieferservice (5 Euro Liefergebühr, ab 35 Euro kostenlos) und gegen Rechnung an Sie aus.

Sie möchten Expresspaket oder Lieferservice? Geben Sie dies bitte bei der Bestellung mit an. In beiden Fällen werden zusätzliche Lieferkosten von 5 Euro pro Bestellung berechnet.

Weiterhin gilt: Für Bestellungen unter 20 Euro Warenwert berechnen wir 3 Euro Versandkosten. Bestellungen ab 20 Euro Warenwert liefern wir versandkostenfrei.

Für die für uns alle nicht einfachen kommenden Wochen wünschen wir Ihnen alles Gute. Gemeinsam hoffen wir auf ein besseres Jahr 2021! Bleiben Sie also gesund. Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Feiertage!

Ihr Team von People to People und Mediengruppe Neuer Weg