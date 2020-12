Größte Gewerkschaft hat Generalstreik ausgerufen

Die UNTM (National Union of Malian Workers - Nationale Gewerkschaft der Arbeiter von Mali) repräsentiert nach eigenen Angaben 80 Prozent der organisierten Arbeiter Malis, insbesondere Bergleute, Beschäftigte im Gesundheitswesen und Lehrer.

Der Streik richtet sich gegen die Regierung. Es geht um die Löhne und die Arbeitsbedingungen. Der "Interimspräsident" Bah N'Daw erklärte, dass er den Streik für "unangemessen" hält.

Der Generalsekretär der UNTM, Yacouba Katilé, erklärte, angesichts dieser Bedrohung durch die Regierung müssten sie reagieren. Die Verhandlungen mit der Regierung wurden abgebrochen. Der Generalstreik ist auf fünf Tage angesetzt.

Mali ist einer der größten Goldförderer Afrikas. Mehrere internationale Bergbaukonzerne, die in Mali auf modernstem technischen Niveau Gold fördern, behaupten, ihre Minen seien von dem Streik kaum berührt. Ob diese Behauptung zutrifft, können wir von Deutschland aus leider nicht überprüfen.

Mali und Niger sind zwei an Rohstoffen ungeheuer reiche Länder Nordafrikas, die unmittelbar aneinander grenzen. In beiden Ländern sind sowohl deutsche Bundeswehreinheiten als auch französische Truppen stationiert. In Niger plündern insbesondere französische Konzerne das Land mit der Förderung von Uran aus. Streiks gegen die von Frankreich und Deutschland militärisch gestützten Regierungen haben daher eine über die beiden Länder hinausgehende politische Brisanz.

Für Solidaritätsadressen

Die Adresse der UNTM in Mali lautet:

Bourse du travail - Porte 458 Boulevard de l ´índependance - BP 169

E-mail: untm0001@gmail.com