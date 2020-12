„Ich komme mir wie ein Verbrecher vor...“

Der Brief beginnt damit, dass ich eine leichte Erkrankung hätte, und mich selbst versorgen kann. Woher sie das wissen wollen, ist unklar, denn nach dem genauen Gesundheitszustand, Symptomen o. ä. hat keiner gefragt. So will man sich wohl absichern. Der Brief verordnet mir richtigerweise eine häusliche Quarantäne. Das wichtigste kommt am Schluss: 'Ich weise ich Sie darauf hin, dass ein Zuwiderhandeln gegen die unter Ziffer 1. verfügte häusliche Quarantäne eine Straftat darstellt, die nach § 75 Abs.1 Nr.1 IfSG mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Verstöße gegen die unter Ziffer 2 verfügten Untersuchungs- und Anzeigepflichten und das Betretungsrecht stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die nach §73 Abs. 1a Nr.6, 12 und 13 i.V.m Abs.2 IfSG mit Geldbußen von bis zu 25.000 Euro geahndet werden können.' Immerhin 'Freundliche Grüße' folgen.

Puh, ich komme mir schon fast kriminell vor und schuldig an meiner Erkrankung. Hier gibt man sich konsequent und hart durchgreifend. Keine Frage: Ich bin voll dafür, die Quarantäne, ebenso wie alle Schutzmaßnahmen einzuhalten. Aber warum solche Einschüchterung statt Überzeugungsarbeit? Und vor allem: Was ist mit Konzernchefs, die wissentlich ganze Belegschaften, was mit Politikern die ganze Schulklassen gefährden? Alles damit die Wirtschaft läuft. Diese Leute haben damit diese zweite Welle zu verantworten. Welche Strafe bekommen die? Mit der Härte gegenüber der normalen Bevölkerung, letztlich sogar den Opfern dieser Politik gegenüber, soll genau von diesen Verursachern abgelenkt werden.