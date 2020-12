Kostenlose FFP2-Masken für Menschen aus Risiko-Gruppen ab heute

In Frankreich haben am Wochenende wieder Tausende gegen das geplante "Sicherheitsgesetz" der Macron-Regierung protestiert. Laut Angaben der Organisatoren waren es landesweiten rund 60.000, davon 10.000 in Paris. Wie an den Wochenenden zuvor gab es massive Polizeieinsätze und mehr als 100 Festnahmen. Vor allem richten sich die Demos gegen das Verbot von Film- und Fotoaufnahmen von Polizeieinsätzen.