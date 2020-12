Mercedes schließt Fabrik in Iracemápolis - Nur noch importierte Autos verkaufen

Neben der zu schließenden Fabrik, hat Mercedes auch Fabriken in São Bernardo do Campo (Sao Paulo) und Juiz de Fora (Minas Gerais), verantwortlich für die Produktion von Lkw und Gestellen für Busse in Brasilien.

Die Fabrik in Iracemápolis ist die neuste des Landes. Sie ist erst 2016 in Betrieb genommen worden und war Teil des Boom-Programms "Inovar-Auto“. Dieses ließ auch Fabriken mit Subventionen entstehen - wie die von BMW (Araquari/SC), Jaguar und Land Rover (Itatiaia/SP) und von Honda (Itirapina/SP) - alle noch in Betrieb.

Eine Pressemitteilung von Mercedes besagte, dieser Schritt erfolge, weil die “globale Produktionskette optimiert wird” und das “die ökonomische Situation in Brasilien sehr schwierig ist und noch Jahre andauern wird, auch wegen der Covid-19-Pandemie”. (…)

Gewerkschaftliche Infos oder Statements gibt es noch nicht ... Betroffen wären 370 Beschäftigte, für die die Firma „Abfindungsvereinbarungen“ oder „Ersatzarbeitsplätze“ suchen will.

Die Kolleginnen und Kollegen sind gut beraten, vorher Kampfaktionen zu besprechen… .