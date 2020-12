Morddrohung faschistischer „Grauer Wölfe“ gegen Sami Baydar!

Auf Frage von Presseagenturen hat er eine persönliche Stellungnahme verfasst: "Mir wurde eine Morddrohung in meinem Instagram-Account“ geschickt. Ein Account mit dem Namen "Jitemci.turkeyy" schreibt mir auf Türkisch: "Gute Nacht, der Tod wird dich finden - Jitem". Dazu postet er ein Bild, auf dem ein Mann ein Sturmgewehr willkürlich in die Kamera hält. Zusätzlich schickt der Account ein Video, auf dem ein Leichnam an ein Auto gebunden ist und über den Asphalt geschleift wird. Währenddessen ruft eine Stimme im Hintergrund "Ich ficke Deine Mutter, du Sohn einer Hure". Jitem war der Geheimdienst der türkischen Militärgendarmerie, der in den 1990er-Jahren Tausende Menschen, vor allem Aramäer, Kurden und linke Aktivisten aus der Türkei ermordete."

In Verbindung zu Morddrohungen wurde dem Betroffenen ein Bild zugeschickt - mit einem Sturmgewehr, wo nun unter diesem Bild folgender Text im Instagram-Account ("Jitemci.turkeyy") auf türkisch veröffentlicht wurde: "Der Terrorist von der DHKP-C, Aytac Ünsal, der gemeinsam mit der inzwischen Kadaver gewordenen Terroristen Ebru Timtik gemeinsam verteidigten wurde während eines Fluchtversuches gefasst. Ihr Terrorverteidiger, steckt euren Kopf nicht in den Sand. JİTEM" (Mehr dazu hier)

Sami Baydar hat sich mit dem Thema der Anwälte intensiv befasst und hat als Journalist ausführlich über den Widerstand der Anwälte, wie z. B. das oben genannte Todesfasten, Artikel verfasst und im Internet veröffentlicht. ... Das gibt Anlass zur Annahme, das diese Drohungen deshalb gezielt gegen Herrn Baydar ausgesprochen wurden.

MLPD Bayern erklärt Solidarität

Für die Landesleitung Bayern der MLPD erklärte Emil Bauer Sami Baydar und weiteren linken türkische, kurdischen und aramäischen Freunden die Solidarität: „Lieber Genosse Sami, wir haben mit Empörung von der faschistischen Morddrohung im Internet gegen Dich und weitere linke türkische, kurdische und aramäische Freunde erfahren, die sich für die Rechte und die Solidarität mit Group Yorum und den in der Türkei inhaftierten linken Anwälten eingesetzt haben. Es ist unglaublich, dass hier Anhänger des faschistischen türkischen Erdoğan-Regimes solch einen Terror verbreiten können, ermuntert durch die Bundesregierung und den ‚Verfassungsschutz‘, der hier ebenfalls türkische Revolutionäre verfolgt und kriminalisiert, und jetzt mit der Abschiebung einiger Angeklagter des Münchner TKP/ML-Prozesses droht.

Wo bleibt hier der von dieser Regierung so oft verkündete Anspruch auf die Wahrung und den Einsatz für die Menschenrechte? Wir fordern die vollständige Aufklärung und Bestrafung dieser faschistischen Kräfte und versichern Euch unsere volle Solidarität und Unterstützung.

Wir fordern das sofortige Verbot der ‚Grauen Wölfe‘ und aller faschistischen Organisationen!“