Protest gegen den geplanten Arbeitsplatzabbau bei BP / Ruhr Oel

Diesen Kollegen nützt es nichts, wenn im Gegenzug neue Stellen entstehen sollen: Das sind erstens noch keine festen Zusagen und zweitens sind die 200, bzw. 720 Arbeitsplätze, die jetzt abgebaut werden sollen, trotzdem verloren.

Kündigungen sind nicht zu akzeptieren ...: Jeder verlorene Arbeitsplatz fehlt in Gelsenkirchen und für die Jugend, in einer Region mit so hoher Arbeitslosigkeit! Auch Gespräche um Abfindungsleistungen sichern keine Arbeitsplätze – im Gegenteil! Abfindungen werden hoch versteuert, und man muss erst mal davon sein Leben bestreiten, bevor es finanzielle Unterstützung vom Jobcenter gibt….

Dass als Grund “eingefahrene rote Zahlen” wegen der schlechten Rohölnachfrage in der Corona-Krise angeführt werden, hält einer Prüfung nicht stand! 2018 besaß BP weltweit 152 Milliarden Kapitalisierung. Und noch im Juli 2020 versprach der Konzern zwei Milliarden in die Energieeffizienz, Verringerung der Emmissionen und Erschließung neuer Geschäftsfelder im Bereich erneuerbare Energien in Gelsenkirchen zu investieren. Dabei geht es BP um die Sicherung und den Ausbau ihrer Marktführerschaft. Diesem Ziel sollen jetzt Arbeitsplätze zum Opfer fallen!

Dass BP beabsichtigt, in die Wasserstofftechnologie einzusteigen und das Stromnetz zu modernisieren, ist zu begrüßen. Das entspricht unserer Forderung, nach Schaffung von Arbeitsplätzen für den Umweltschutz! Da wären noch viel mehr Arbeitsplätze drin, wie z. B. mit einer viel umfangreicheren Fackelgasrückgewinnungsanlage! Das darf aber nicht zu Lasten der bestehenden Arbeitsplätze gehen! ...

Eine gebeutelte Stadt wie Gelsenkirchen braucht die Arbeitsplätze! Gelsenkirchen muss brachenübergreifend kämpfen lernen und zusammenstehen, ob bei BP, ThyssenKrupp, im Bergbau, für Industriearbeits- und Ausbildungsplätze und für die Existenz von kleinen Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden – gerade jetzt und für die Zukunft der Jugend!