Was kommt jetzt in der Reihenfolge? Genau, das Schmücken! Mitglieder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE haben per Video Schritt für Schritt mitgefilmt, wie man sich einen schönen Rotfuchs-Anhänger für den Weihnachtsbaum bastelt.

Nachmachen erwünscht!

Hier ist das Video!