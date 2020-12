Nürnberg

Solidaritätskundgebung mit Dr. Banu Büyükavci

In Nürnberg hat sich ein breites Bündnis gebildet, um Banu Büyükavci in ihrem Kampf gegen die drohende Ausweisung und Abschiebung zu unterstützen. Die Nürnberger Ausländerbehörde will Banu Büyükavci, eine der Angeklagten im Münchner TKP/ML-Verfahren, unbefristet aus der Bundesrepublik Deutschland ausweisen und sie in die Türkei abschieben.

Korrespondenz