Gestern meldete Italien 65.857 Tote, die in diesem Jahr an Corona gestorben sind – so viele wie im Jahr 1944 im Zweiten Weltkrieg! Die höchste Zahl in Europa (UK: 64.908, Frankreich: 64.908, Spanien: 48.013 - Deutschland 22.816). Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern sagte: Alle 17 Minuten stirbt in Bayern ein Mensch (126 Tote in 24 Stunden). Zahlen, die er mit seiner Politik mitzuverantworten hat. Es ist also Vorsicht geboten. Jeder muss sich und andere vor Ansteckungen schützen.