Triage in Sachsen?

Jetzt machte eine Meldung über eine Triage in den Medien die Runde. Dr. Mathias Mengel, Ärztlicher Direktor des Klinikums Oberlausitzer Bergland gGmbH in Zittau, sagte, ein kleines Team musste schon mehrfach kurzfristig entscheiden, wer Sauerstoff bekommen kann und wer nicht. Es werde versucht, den Patienten, für den es keine Versorgung gibt, in eine andere Klinik zu verlegen.

"Aber wir sind im Epizentrum, manche Häuser nehmen gar nicht mehr auf", und auch in Westsachsen seien die Kliniken voll. Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker äußerte, dass auch die Kapazitäten der regionalen Rettungsdienste dafür nicht mehr ausreichen. Ein Sterbegleiter äußerte gegenüber der Rote Fahne Redaktion dazu: „Das hat schon etwas mit Selektion zu tun! Diesen Zustand hat die Bundesregierung mit ihrem untauglichen Krisenmanagement zu verantworten.“

Zwar wird das alles mittlerweile - wiederum über die Medien - dementiert, aber es ist Fakt, dass die Intensivbetten in Deutschland infolge des Krisenchaos der Bundesregierung stark mit Corona-Patienten belegt sind. Ob Triage oder nicht. Es wird höchste Zeit, dass alle Forderungen aus dem Sofortprogramm der MLPD zur Corona-Pandemie endlich umgesetzt werden!