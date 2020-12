Unterschrift nach einer halben Stunde Diskussion mit dem Ehemann

Eine Passantin stimmte zu, dass der Kapitalismus alles kaputt macht. "Aber der Kommunismus auch", meinte sie. Darüber entspann sich eine Diskussion: Über den hoffnungsvollen Aufbau nach der Oktoberrevolution, wie der Sozialismus verraten wurde, wie sich eine neue Kapitalistenklasse herausbildete, welche Lehren die MLPD daraus gezogen hat. Ihr weiteres Gegenargument: In ihrer Jugend hat sie erlebt, wie dogmatisch Leute, die sich Marxisten-Leninisten nannten, waren: In sich zerstritten, besserwisserisch… - wobei man ihr in Bezug auf die kleinbürgerliche "ML-Bewegung" nur zustimmen konnte. Wir berichteten darüber, dass die MLPD aus gutem Grund von Anfang an den kleinbürgerlichen Führungsanspruch nicht zugelassen und ein System der Selbstkontrolle aufgebaut hat. Dennoch konnte sich die Frau noch nicht zu einer Unterschrift für die Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance!" oder für die Wahlzulassung der MLPD durchringen.

Knapp zwei Stunden später kam sie mit ihrem Mann nochmals an den Stand. Sie berichtete: "Wegen Ihnen habe ich jetzt eine halbe Stunde mit meinem Mann über den Kommunismus diskutiert - zeigen Sie mal nochmal her".

Nach genauem Durchlesen des Unterschriftentextes unterschrieben beide für die Bewegung und für die Wahlzulassung der Internationalistischen Liste/MLPD - und wollten auch noch das Rote-Fahne-Magazin. Ein heller Lichtblick an diesem kalten, dunklen Tag!