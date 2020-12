"Warum musste Kevin K. sterben?"

Er kam am Dienstag letzter Woche im Rohrbiegewerk von Salzgitter Mannesmann Grobblech durch einen Arbeitsunfall ums Leben. Er arbeitete auf Nachtschicht allein an einer Drehmaschine zur Endbearbeitung von Rohrbögen und wurde aus bislang ungeklärter Ursache in die laufende Maschine hineingezogen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Freunden.

Auch wenn die unmittelbaren Ursachen ungeklärt sind - solche Arbeitsunfälle sind kein unvermeidliches Schicksal!

Kevin K. hatte einen Zeitvertrag und war gerade erst unbefristet übernommen worden. Die Arbeit an dieser Maschine ist bekanntermaßen nicht ungefährlich. Es stellt sich deshalb die Frage, ob er für ihre Bedienung, zumal noch allein, schon genügend eingewiesen war. Zudem ist die Maschine schon Jahrzehnte alt. War sie mit einem funktionstüchtigen Not-Halt-System ausgerüstet, wie das Vorschrift ist? ...

Hier gibt es den kompletten Artikel als pdf-Datei!