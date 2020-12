Philippinen

Weitere Tote auf der Blutspur des faschistoiden Dutere-Regimes

Am 15. Dezember 2020, um 17.20 Uhr, wurden die Ärztin, Dr. Mary Rose Sancelan und ihr Ehemann Edwin in der Nähe ihres Hauses in der Gemeinde Poblacion der Stadt Guihulngan auf der Insel Negros Oriental erschossen.

Korrespondenz aus Heidelberg