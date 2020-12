„Wir fordern die Freilassung des türkischen Menschenrechtsanwalts Aytac Ünsal“

„Der türkische Anwalt Aytac Ünsal befand sich im Todesfasten, nachdem er zusammen mit 18 seiner Kollegen unrechtmäßig angeklagt und in einem unfairen Prozess inhaftiert worden war.

Seine Kollegin Ebru Timtik, Vorstandsmitglied ... des Volksrechtsbüros, verlor nach 238 Tagen im Todesfasten-Widerstand ihr Leben, den sie gemeinsam durchführten, um einen fairen Prozess zu erreichen.

Dies alles geschah unter den Augen einer breiten internationalen Öffentlichkeit: Ebru Timtik wurden in Italien und in Frankreich Straßennamen gewidmet, ihr Bild wurde in europäischen Anwaltskammern und juristischen Institutionen angebracht… .

… Kurz nach dem Tod seines Kollegin Ebru wurde Aytac Ünsal aus dem Krankenhaus entlassen, wo er den Protest unter Androhung von Zwangsernährung fortgesetzt hatte. Sein Hungerprotest hatte bereits 215 Tage erreicht, als er ihn pausierte, um sich außerhalb des Gefängnisses behandeln zu lassen - bis sich sein Gesundheitszustand stabilisieren würde.

Obwohl Aytacs Gesundheitszustand sehr schlecht ist, wurde er am Abend des 9. Dezember in Edirne von der Anti-Terror-Polizei festgenommen und es wurden 48 Stunden Haft angeordnet. Sein Gesundheitszustand erlaubt es nicht, unter solchen Bedingungen zu bleiben.

Obwohl seine Anwaltskollegen gewarnt haben, nachdem sie über die Festnahme informiert wurden, wurde er dort festgehalten und sogar gefoltert. ...

Es gibt überhaupt keinen Grund für die Polizei, ihn noch eine Minute länger in Haft zu halten.



Folterverbrechen müssen angeklagt und bestraft werden!

Aytac Ünsal soll sofort freigelassen werden!“