Saarbrücken

Security will ZF-Kollegen "schützen" - ohne Erfolg

ZF Saarbrücken – Werk 3 am 16. Dezember vor der Mittagsschicht: Unterschriften für die Wahlzulassung der MLPD zur Bundestagswahl 2021 werden ebenso gesammelt,wie für die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“. Eine konsequente Arbeiterpartei wird gebraucht – nicht nur im nächsten Jahr. Die Belegschaft ist nicht wirklich in feierlicher Vorweihnachtsstimmung. Die Kolleginnen und Kollegen machen sich Sorgen, was kommt, wenn die Aufträge abgearbeitet sind, die derzeit im Affenzahn über Weihnachten noch durchgezogen werden. Und vor allem machen sie sich Sorgen wegen Corona. Unsere Stellwand „Corona-Krise ist auch Kapitalismuskrise“ ist ein Hingucker.

Korrespondenz