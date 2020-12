Engels-Film stößt weltweit auf positive Resonanz

Der neue Flim der MLPD „Friedrich Engels – der meist unterschätzte Klassiker“ in der Filmreihe „Gib Antikommunismus keine Chance!“ trifft fürwahr auf weltweites Interesse. Um dem gerecht zu werden, wurde er in einem bisher nicht gekannten Tempo unserer Übersetzerinnen und Übersetzer in insgesamt vier Sprachen zur Verfügung gestellt.

Die MLPD erhielt sehr viele schöne und freudige Rückmeldungen. Ein iranischer Genosse bietet seine Hilfe für Übersetzung und Verbreitung an. Die OCR Spanien hat ihn unter Sympathisanten und bei gleich sieben Veranstaltungen an einem Wochenende gezeigt und anschließend geschrieben: „Die Genossen haben den Film geliebt“.

Genossen aus Peru schreiben: “Wir wollen den Film gerne schnell haben“. Ebenso gibt es aus Argentinien den Wunsch, so schnell wie möglich eine übersetzte Version zu bekommen. Aus der Dominikanischen Republik kam die Resonanz: „Der Film ist phänomenal“.

Genossen aus Frankreich schreiben „Wir haben den Film auf Französisch über F. Engels gesehen. Wunderschön. Vielen Dank für dieses ausgezeichnetes internationalistische Geschenk, das wir benutzen werden.“