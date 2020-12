Es soll Leguane regnen...

Tausende Saisonarbeiter beim Apple-Zulieferer Pegatron in Shanghai protestierten am Samstag vor der Fabrik gegen den Plan des Unternehmens, sie in eine Fabrik in Kushan in der Provinz Jiangsu zu versetzen. Die Polizei hinderte die Arbeiter daran, in die Fabrik zu gelangen. Pegatron droht jedem mit Entlassung, der sich der Versetzung verweigert. Durch die Kündigung verlieren die Arbeiter Ansprüche auf Prämien, ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Lohn.