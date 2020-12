Großer Erfolg bei Fuji Electric - Neues Tarifabkommen erzielt

Bei Fuji Electric wurde nach 23 Verhandlungsrunden und kämpferischen Aktionen am 17. Dezember ein Abkommen unterzeichnet, das signifikante Lohnerhöhungen, zusätzliche Vergünstigungen, neue Bestimmungen in Bezug auf die Corona-Pandemie und Schutzbestimmungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter an ihrem Arbeitsplatz enthält. Die betriebliche Gewerkschaftsorganisation LNMFEP ist mit dem regionalen Ableger des kämpferischen Gewerkschaftsdachverbandes der KMU, OLALIA, in der Region Süd-Tagalog verbunden und wurde von der Metallarbeiter-Allianz der Philippinen (MWAP), die ebenfalls mit der KMU verbunden ist, unterstützt.