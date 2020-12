Gib Antikommunismus keine Chance!

Gut, wenn man die Methoden des Antikommunismus durchschaut

In so genannten Dokumentationssendern wie zum Beispiel „ZDF-Info“ werden die Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig mehr oder weniger subtil antikommunistisch berieselt.¹ Deshalb ist es wichtig, dass man die Methoden kennt, mit denen hier gearbeitet wird. Zwei der wichtigsten davon sind: 1. Das Messen mit völlig unterschiedlichem Maßstab – was im Westen gut und richtig ist, ist in der Sowjetunion fragwürdig bis schlecht. 2. Die Erzeugung schlechter Gefühle durch den Tonfall, in dem gesprochen wird.

Korrespondenz aus Stuttgart