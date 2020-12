Handelsabkommen in letzter Minute ausgehandelt

Aktuelle Daten des Forschungsinstitus empirica erhärten die Tatsache, dass erschwinglicher Wohnraum in vielen deutschen Großstädten immer knapper wird. In Berlin ist die Leerstandsquote von Wohnungen in den vergangenen zwanzig Jahren besonders stark gesunken. Im Jahr 2001 lag sie noch bei fünf Prozent, im vergangenen Jahr 2019 waren dagegen nur noch 0,8 Prozent der Wohnungen frei. In Hamburg standen zuletzt 0,5 Prozent der Wohnungen leer, in München und Frankfurt am Main sogar nur jeweils 0,2 Prozent. Bei der Berechnung der Leerstandsquote werden nur Wohnungen in Betracht gezogen, die sofort oder nach Behebung mäßiger Mängel zur Verfügung stehen.