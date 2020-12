Impfungen sind Lichtblick - weiter viele Fragen ungelöst

Rote Fahne News dokumentiert:

"Wir fühlen uns dadurch bestätigt in unseren sehr frühzeitigen Hinweisen auf die Gefährlichkeit des Virus – und in unserer Kritik an jeder Verharmlosung, auch durch Mediziner und namhafte Wissenschaftler, zuletzt durch den Aufruf „Ärzte stehen auf“. Sich nur noch auf den Schutz von vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu fokussieren und ansonsten „ganz pragmatisch“ die Schutzmaßnahmen weitgehend auszusetzen, ist Ausdruck einer unverantwortlichen Ignoranz.

Das zeigt eine aktuelle Studie von Science über den Verlauf der Pandemie in der brasilianischen Provinz Manaus, wonach sich auch nach einer hohen Durchseuchung mit CoV-2 keine Herdenimmunität einstellte. Möglicherweise ist es diese Erkenntnis, die unsere Regierung aktuell etwas in Panikstimmung versetzt. Aus Südafrika und Großbritannien wird über SARS-CoV2-Mutationen berichtet mit erhöhter Infektiosität. Inwieweit die Abschottung durch die EU gerechtfertigt ist, ob die Panikstimmung auch bewusst geschürt wird, um von dem Brexit-Desaster abzulenken und was das für die jetzt beginnenden Impfungen bedeutet, das ist noch nicht klar. Unstrittig ist Europa wieder zu einem Epizentrum der Pandemie geworden, auch weil versäumt wurde, die Sommermonate für notwendige und mögliche Gesundheitsschutzmaßnahmen zu nutzen und sich auf die vorauszusehende zweite Welle vorzubereiten.