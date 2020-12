Rotfüchse und REBELL backen Kekse für Flüchtlinge

Die Rotfüchse und der REBELL aus Bonn backen Butter-Kekse für die Flüchtlinge in Moria / Kara Tepe. Das Flüchtlingslager in Moria steht unter Wasser und die EU verweigert ihre Hilfe. Die Rotfüchse möchten mit ihren Keksen Spenden sammeln und jeden Cent direkt an die Flüchtlinge in Moria/ Kara Tepe überweisen.

Wir erfuhren, dass das über Solidarität International geht. Die Rotfüchse waren sehr begeistert, weil sie Spaß mit Solidarität verbinden konnten. Wir haben Fotos von unserer Backaktion gemacht und sie an Freunde und Bekannte geschickt und gefragt, ob sie Rotfuchskekse für die Flüchtlinge kaufen möchten. Viele haben Kekse bestellt, und am nächsten Tag haben wie sie mit dem Fahrrad ausgeliefert und den ausgedruckten Rote Fahne-Artikel zu Kara Tepe beigelegt. In nur zwei Tagen haben wir so 139 € zusammenbekommen.

Die Freunde durften selbst den Preis festlegen. Manche gaben 5 Euro, eine Packung Kekse erbrachte sogar 40 Euro. Wir haben auch gründlich ein Kassenbuch geführt, um zu kontrollieren, dass jeder Cent ankommt. Den Beleg haben wir anschließend auch an alle Freunde geschickt. Kontrolle und Selbst-Anpacken sind wichtig. Mit Kreativität und ein paar Zutaten haben wir sehr viel erreicht. Wir sind stolz, dass die Leute so hilfsbereit sind und wollen bald wieder backen.

Was sie dazu benötigt haben: Zucker, Butter, Mehl, Brottüten, Locher, Schere, Geschenk Bändchen, bunte Stifte.