Voller Erfolg - Psychotherapie für Annie T. genehmigt!

Rote Fahne News hat im Mai 2020 berichtet: "Psychotherapie für Annie T. - sofort!"

Gerade in Zeiten unverantwortlicher Abschiebungen während der Corona-Pandemie - auch in Kriegsgebiete -, sowie unzureichendem Corona-Schutz in den Flüchtlingsunterkünften ist jeder Protest und Erfolg wichtig für die Gesamtbewegung.

Das Landratsamt sagt zum Sinneswandel gegenüber der früheren Begründung „medizinisch nicht indiziert" kein Wort mehr. Das kann nur dadurch erklärt werden, dass wir nicht locker gelassen haben. Wo immer wir waren, wie am Internationalen Frauentag, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, Montagsdemo usw. haben wir über die Lage der Flüchtlinge informiert. Hartnäckige Briefe des Anwalts und die Solidarität anderer Organisationen trugen ebenfalls dazu bei.

Ein großer Dank geht auch an den engagierten Psychiater. Er bescheinigte Annie nicht nur einen entsprechenden Bedarf, sondern hat sie über den Auftrag des Landratsamts der „einmaligen Überweisung zur Diagnosesicherung" hinaus behandelt.

Die Corona-Pandemie verursacht bei vielen Flüchtlinge schlimme Ängste. Deshalb sind unsere anderen Forderungen nach wie vor aktuell und bleiben bestehen: