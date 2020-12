Weihnachts- und Neujahrsgrüße aus Nah und Fern

„Alle unsere Genossen möchten Ihnen und allen ICOR-Genossen herzlich zum Weihnachtsfest gratulieren, das in diesem Jahr auf besondere und ungewohnte Weise gefeiert wird. Vielleicht fühlt es sich jetzt, während der Quarantäne, wie ein richtig gemütlicher Familienurlaub an. Wir hoffen, dass sich die Menschheit im nächsten Jahr endlich etwas einfallen lässt, um diese Seuche zu bekämpfen und die Vernunft über die Elementargewalt siegen wird.“ Und: „Ja natürlich, wir unterstützen den Aufruf 'Gib Antikommunismus keine Chance!' als gesamte Organisation Marxistisch-leninistische Plattform Russland."

Internationale Automobilarbeiterkoordinierung (IAC)

"Auf ein kämpferisches und erfolgreiches Jahr 2021!" schreibt die Internationale IAC-Koordinierungsgruppe an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Unterstützerinnen und Unterstützer der 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz. "Die Internationale Koordinierungsgruppe bedankt sich herzlich für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2020. Im Februar war unsere erfolgreiche 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Vereeniging in Südafrika ein bedeutender und unvergessener Höhepunkt und Wegweiser für die nächsten Jahre. Viel Erfolg, Kraft und Gesundheit im Neuen Jahr 2021!"

www.automotiveworkers.org

Grüße aus Portugal

"Vielen Dank für Eure guten Wünsche - wir erwidern sie! Leider leben wir hier z.Zt. im Zentrum des ganzen Infektionsgeschehens und müssen sehr vorsichtig sein. Das passt nun nicht besonders gut zu dem Schritt, den wir als www.umlp.pt vor kurzem gemacht haben. Aber wir halten uns an das, was ein junges Mädchen vor ein paar Jahren auf ihr Schild schrieb: Das letzte Wort wird das unsere sein!"