Weihnachtsgrüße an griechische und an Flüchtlingskinder

"Gerade angekommen", schreibt Jordanis am Spätnachmittag des 24. Dezember.

"Michalis grüßt alle zu Weihnachten. Sie werden heute Abend allen Kindern Geschenke überreichen. MCAT, Moria White Helmets and Moria Acadamia haben Listen mit Kindernamen. Insgesamt haben sich über 200 Helferinnen und Helfer für die Verteilung der Geschenke versammelt. Alle warten ganz gespannt darauf."

"Wir verteilten auch einige der Pakete an arme Familien in der Gemeinde Famfilia, die in der Nähe des Lagers Kara Tepe liegt", schreiben die Freunde in Lesbos vor Ort. "In einer Dankesnachricht, die wir erhielten, sagten sie: 'Ihre Geschenke haben einige griechische Kinder glücklich gemacht, die sie wirklich brauchen, glauben Sie mir, die waren fast in der gleichen Situation. Bitte vergessen Sie nicht, dass diese Feiertage eine sehr schwierige Zeit für Griechenland sind, das sich aufgrund der Corona-Pandemie in einer verheerenden Wirtschaftskrise befindet.'"

Shirin schreibt: "Frohe Weihnachten, meine Freunde, und vielen Dank für die Unterstützung in diesem Jahr!

Omid von MACT schreibt: "Thank you so much!"

Thomas Osten Sacken schreibt: "Super! Danke! hr macht eine tolle Arbeit!"

Iordanis: "Ich wünsche Euch auch erholsame Feiertage. Ich bedanke mich bei allen für die gemeinsame solidarische und erfolgreiche Arbeit. Mit neuer Kraft werden wir 2021 gemeinsam unsere neuen Herausforderungen meistern. Für ein kämpferisches 2021!

Rote Fahne News gratuliert Euch zu Eurer tollen Arbeit und freut sich auf eine Fortsetzung der Berichte in Wort und Bild.

Kali Chronia!

Hier gibt es in Kürze weitere tolle Fotos von der Weihnachtsaktion für griechische und für Flüchtlingskinder auf Lesbos