Weltweiter Aktionstag am 21. Dezember für die sofortige Freilassung der HR DAY 7 und aller politischen Gefangenen

Die Gewerkschaft KMU (Kilusang Mayo Uno), die Menschenrechtsorganisation KARAPATAN, Bayan, die Alternativen Medien und das Netzwerk zu den HR DAY 7 rufen gemeinsam auf: “Am Internationalen Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember 2020, führte die philippinische Nationalpolizei gleichzeitig Razzien in den Wohnungen und Büros von sechs Gewerkschaftsorganizern und einer Journalisten in Metro Manila, Philippinen, durch. Mit Durchsuchungsbefehlen, die von einem Richter der Stadtverwaltung ausgestellt wurden, drang die Polizei gewaltsam in ihre Wohnungen und Büros ein, platzierte "Beweise" gegen sie und verhaftete und inhaftierte sie aufgrund erfundener Anschuldigungen.

Die Verhafteten, jetzt bekannt als HR Day 7, sind:

Lady Ann Salem, Kommunikationsbeauftragte der International Association of Women in Radio and Television (IAWRT) und Redakteurin der Online-Nachrichtenseite Manila Today

Dennise Velasco, Gewerkschaftsorganizerin von Defend Jobs Philippines

Joel Demate, Gewerkschaftsorganizer von Solidarity of Labor Rights and Welfare (SOLAR)

Rodrigo Esparago, Gewerkschaftsorganizer der Sandigang Manggagawa sa Quezon City (SMQC, eine Vereinigung von Arbeitern in Quezon City)

Romina Astudillo, stellvertretende Generalsekretärin von Kilusang Mayo Uno (KMU, 1.Mai-Bewegung)-Metro Manila

Mark Ryan Cruz, Regionaler Vorstand von KMU-Metro Manila

Jaymie Gregorio Jr., Gewerkschaftsorganizer von KMU-Metro Manila.”

Die Internationale Automobilarbeiterkoordination hat am 16. Dezember ihren entschiedenen Protest erklärt und die sofortige Freilassung der 6 Gewerkschafter und Journalistin gefordert. ...

Hier gibt es den kompletten Aufruf!