Die Bauernproteste gegen Lebensmittel-Discounter und gegen die zu niedrigen Erzeugerpreise gehen weiter. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden zur Zeit mehrere Auslieferungslager von Aldi blockiert. Zentrum der Proteste ist das Zentrallager in Hesel bei Leer in Ostfriesland. Seit Montagmorgen versperren Bauern mit rund 500 Traktoren die Zufahrtswege. Auslöser der Aktion ist eine angekündigte Senkung der Butterpreise. Die Landwirte wollen so lange bleiben, bis der Discounter sich bewegt. Das kündigte ein Sprecher der Protestbewegung "Land schafft Verbindung" an. Erzeugerpreise rauf - Verbraucherpreise runter!