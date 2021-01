Dank an alle, die zum Programm beigetragen haben

Euer Silvesterprogramm war super und hat uns gut gefallen. Das war insgesamt sehr ansprechend und in Inhalt und Form gut gemacht. Allen, die dazu beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön. Übrigens hatten wir später am Abend mal bei den TV-Programmen ARD und ZDF reingesehen. Sie gehören ja zu den Leitmassenmedien in Deutschland. Der Unterschied war krass, wie dort die Trennung von Form (mit riesigem Aufwand an Finanzen, Bühnen- und Filmtechnik ) einem derart flachen Inhalt gegenüberstand. Dieser Inhalt bestand vor allem darin, über die Gefühle die von Kanzlerin Merkel propagierte Klassenzusammenarbeit mit der Monopolpolitik rüberzubringen.

Dagegen gibt es in diesem neuen Jahr viel überzeugende bewusstseinsbildende Aufklärungsarbeit zu leisten. Das Programm gestern mit der Ansprache von Gabi Fechtner zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.