Im Corona-Lockdown zugelegt

Dabei lassen sich Konzerne wie die Lufthansa Milliarden von Euros verabreichen, während dieselbe zugleich 30.000 Arbeitsplätze vernichten will. Die Ausstattung aller Schulen mit Geräten zur Luftreinigung ist ihnen allerdings zu teuer. Ein derart menschenverachtendes Wirtschaften kann und muss durch den echten Sozialismus beseitigt werden. Die MLPD arbeitet schon heute so. Alle Spenden – und es sind Spenden für den Kampf für eine neue Gesellschaftsordnung - werden sachdienlich eingesetzt und niemand kann sich an ihnen bereichern.

Die Spendenkampagne war in unserem Landesverband schwerfällig gestartet. Ihre Zielsetzung und Notwendigkeit mussten neu erörtert und die Initiative angestachelt werden. Das hat geholfen. Der Landesverband konnte gerade im November und Dezember unter den erschwerten Corona-Bedingungen seine Spendenaktivität erhöhen. „Wir haben einen Zahn zugelegt für die Spendenkampagne. Das öffentliche Sammeln ist wegen Corona schwerer geworden. Aber ein befreundeter Kollege gab 50 Euro", so der Bericht aus einer Gruppe.

Es sind gerade die Gespräche, die aufgrund der Situation nur mit einzelnen Freunden und Kollegen stattfinden können, die aber wegen der Auseinandersetzung vor allem um die verheerende Corona-Politik der Regierung um so intensiver sind, die dann auch zu erhöhter Spendenbereitschaft führen. Es ist gerade andersrum als man vielleicht dachte. Nicht: wegen Corona keine Spenden - sondern: wegen veränderter Arbeitsweise gewachsene Möglichkeiten.

Einen Appell möchte ich abschließend an die Genossen richten: Spenden sammeln ist Politik machen – das muss sich noch viel mehr in unseren Berichten widerspiegeln.

Die schmucken und stabilen Spendendosen aus Weißblech mit Henkel und Verplombung kann man bei der Parteigeschäftsführung der MLPD bestellen. Eine Dose kostet 5 Euro, bei Postversand fällt zusätzlich 3,90 € Versandpauschale an. Ab sechs Dosen wird portofrei geliefert, ab zehn Dosen gibt es 5% Rabatt. Spendenbanderolen gibt es gratis dazu. Bestellung per E-Mail an pgf@mlpd.de. Lieferadresse nicht vergessen!