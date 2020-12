Immer auf Spenden ansprechen und die (neue) Spendendose überall dabei!

So konnte ich bisher gut 75 Euro Spenden von Nachbarn, Kollegen und Freunden sammeln. Am Ende jedes Gesprächs stelle ich das Rote Fahne Magazin oder das Parteiprogramm vor und spreche auf eine Spende für die MLPD an. Ich betone, dass sich die MLPD ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und uneigennützigen Spenden der Massen finanziert, völlig im Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien. Das findet eigentlich immer hohe Anerkennung.

Die Spende, egal wie hoch, soll aber nicht in der Jackentasche oder einem Jutebeutel transportiert werden. Das wirkt unseriös. Bei der Parteigeschäftsführung der MLPD gibt es deshalb wieder stabile Spendendosen aus Weißblech mit Henkel und Verplombung. Eine Dose kostet 5 Euro, bei Postversand fällt zusätzlich 3,90 € Versandpauschale an. Ab sechs Dosen wird portofrei geliefert, ab zehn Dosen gibt es 5% Rabatt. Spendenbanderolen gibt es gratis dazu. Bestellung per E-Mail an pgf@mlpd.de. Lieferadresse nicht vergessen!