Diese Woche traten in Hanoi erneut die Arbeiter der Firma Minh Quan in den Streik, was umgehend zu erheblichen Müllbergen in der Hauptstadt Vietnams führte. Es war bereits der dritte Streik in den letzten fünf Wochen. Es geht um die Zahlung der ausstehenden Löhne. Am 26. Dezember hatte das Unternehmen die Oktoberlöhne bezahlt, die Löhne für November und Dezember stehen weiterhin aus. Der Vertrag der Stadt mit der Firma läuft Ende Dezember aus.