Neue Impfungen gegen SARS-CoV2 – ein praktischer Ratgeber

Rote Fahne News berichtete vom Beginn der Impfungen am 27. Dezember 2020.

In den USA und Großbritannien wird er schon zwei Wochen länger geimpft, im Rahmen einer Notfallzulassung. Weltweit wurden mit diesem Impfstoff in den letzten Tagen über eine Million Impfungen durchgeführt, dabei gab es sechs schwere allergische Reaktionen. Andere schwere Impffolgen wurden bisher nicht berichtet, hier muss allerdings auch noch die obligatorische zweite Impfung nach drei Wochen abgewartet werden und eine längere Beobachtungszeit.

Wer darf nicht geimpft werden?

Wer in seiner Vorgeschichte einen allergischen Schock oder eine andere bedrohliche allergische Reaktion (Quincke-Ödem) hatte, darf vorerst nicht geimpft werden. Dies gilt auch für Menschen mit gewissen Krebserkrankungen, Blutungsneigungen und Immunschwächen. Der Grund: Sie wurden in den Impfstoffstudien nicht berücksichtigt, und es bleibt unklar, wie sie die Impfung vertragen. Aus dem gleichen Grund dürfen auch Schwangere und Kinder bisher nicht geimpft werden. Da Schwangere aber als Risikopersonen gelten, sollen ihre Partner bevorzugt geimpft werden. Andere Risikopatienten mit beispielsweise Herzerkrankungen oder HIV hingegen haben an den Studien teilgenommen. Sie können geimpft werden.

Wie gut ist die bisherige wissenschaftliche Datenlage?

Impfstudien für Schwangere und Kinder sind von Biontech/Pfizer und auch von Moderna und Astra-Zeneca eingeleitet. Mit der EU-Zulassung der beiden letzteren Impfstoffe wird in kurzer Zeit gerechnet. Insgesamt ist die Datenlage noch nicht befriedigend. Nach erheblichem Druck von Wissenschaftlern haben vier Impfstoffhersteller (Oxford University/AstraZeneca, Jansen, Moderna und Biontec/Pfizer) ihre Studienprotokolle öffentlich gemacht. Peter Doshi, Mitherausgeber des British Medical Journal, sagt in einem aktuellen Artikel im BMJ: „Keine der Impfstudien ist so angelegt, dass sie eine signifikante Verringerung der Krankenhauseinweisungen, der Aufnahmen in die Intensivstation oder der Todesfälle entdecken kann." [1] Als ausreichendes Kriterium für den Erfolg der Impfung gilt eine Reduktion des Auftretens von Symptomen wie Husten und Fieber, verbunden mit einem Labornachweis von Covid-19.