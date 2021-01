Übersetzer Arash Ganji zu hoher Gefängnisstrafe verurteilt

Arash Ganji ist Übersetzer und Schriftführer des iranischen Schriftsteller-Verband. Er hat auch mehrere Bücher von Stefan Engel übersetzt, darunter "Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung", "Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'" und "Katastophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einehit von Mensch und Natur".

Das Urteil wurde seinem Anwalt am Mittwoch, dem 30. Dezember 2020, mitgeteilt. Wenn dieses Urteil rechtskräftig wird, kann es gemäß Artikel 134 des Islamischen Strafgesetzbuchs auf ihn angewendet werden. Laut der Nachrichtenagentur HRANA wurde Herr Ganji auf der Grundlage dieses Urteils der Abteilung 28 des Revolutionsgerichts von Teheran unter dem Vorsitz von Richter Mohammad Reza Amouzad, das seinem Anwalt Nasser Zarafshan am Mittwoch, dem 30. Dezember, mitgeteilt wurde, wegen Verschwörung angeklagt. Die angebliche Absicht, gegen die nationale Sicherheit vorzugehen, wurde mit fünf Jahren, "Propaganda gegen das System" mit einem Jahr und "Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit einer Oppositionsgruppe" mit fünf Jahren Gefängnis belegt - das sind insgesamt elf Jahren.

Laut Nasser Zarafshan ist der Ausgangspunkt all dieser Anschuldigungen die Übersetzung eines Buches über die Entwicklungen im syrischen Kurdistan (der kleine Schlüssel zum großen Tor). Arash Ganji wurde am Morgen des 22. Januar 2020 von Sicherheitskräften in seinem Haus festgenommen und in das Internierungslager des Geheimdienstministeriums, Abteilung 209, Evin-Gefängnis, gebracht. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme durchsuchten Beamte sein Haus und beschlagnahmten einige seiner persönlichen Gegenstände und Dokumente. Er wurde schließlich in die Station 209 und dann in die allgemeine Abteilung des Evin-Gefängnisses verlegt.

Im Dezember 2019 wurde er gegen Kaution von 450 Millionen Tomans bis zum Ende des Prozesses aus dem Evin-Gefängnis entlassen. Die erste Anhörung zu den Anklagen von Herrn Ganji fand am Sonntag, dem 16. Juni 2020, statt. Während dieser Zeit erhöhte Richter Moghiseh die Kaution auf 3 Milliarden Tomans. Infolgedessen wurde Herr Ganji verhaftet und in das Evin-Gefängnis gebracht. Am 31. Juni wurde er schließlich aus dem Evin-Gefängnis entlassen, nachdem er eine Kaution hinterlegt hatte



Die zweite Anhörung des Prozesses gegen Herrn Ganji fand am 30. Dezember 2020 in Anwesenheit seines Anwalts statt, und Herr Ganji erschien wegen seiner verdächtigen Anzeichen einer Corona Erkrankung nicht vor Gericht.

Die MLPD drückt dem Übersetzer Arash Ganji ihre volle Solidarität aus und fordert seine sofortige Freilassung.