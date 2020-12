Zukunftsweisender Jahresabschluss

Mit einer Kundgebung unter dem Motto "Gib Antikommunismus keine Chance!" beendeten Mitglieder des Internationalistischen Bündnisses und der MLPD Dresden heute würdevoll, angriffslustig und zugleich zukunftsweisend das Jahr 2020. Trotz Lockdown, Weihnachtsferien und spürbar vorsichtiger Zurückhaltung der Passanten angesichts nach wie vor hohe Inzidenzzahlen in Sachsen erreichten wir einige hundert Menschen am Albertplatz in Dresden. Die Vorsicht der Menschen ist berechtigt und wir hielten konsequent die Regeln für den Gesundheitsschutz ein.

Die Kundgebung setzte ein gutes Signal, sich in Krisenzeiten nicht vereinzeln, deprimieren zu lassen oder bei der Kritik am gescheiterten Krisenmanagement der Regierung stehen zu bleiben. Diese Zeiten machen es doch im Gegenteil notwendig, sich zu organisieren, sich gemeinsam Durchblick zu verschaffen und zusammen auf die Straße gehen! Dazu leistete die Kundgebung einen Beitrag: mit fundierter Kapitalismuskritik, treffenden Forderungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aus dem 'Zukunftsprogramm' der MLPD, mit Anklage der menschenverachtenden EU-Flüchtlingspolitik, Berichten zur Lage in Betrieben und Schulen und vieles mehr.

Den roten Faden bildete dabei die Losung "Dem Antikommunismus keine Chance!" Wir gaben den Leuten übers offene Mikro Argumente zum Nachdenken mit. Eine Rednerin: "Ich möchte die DDR nicht zurück. Aber ich möchte mich hier offen und frei über die Errungenschaften und Lehren aus dem Aufbau des Sozialismus auseinandersetzen und mich für einen neuen Anlauf einsetzen dürfen! Nur so können wir es doch nächstes Mal besser machen. Genau das soll wohl mit Antikommunismus verhindert werden. Deshalb - gib Antikommunismus keine Chance!"

Einige Leute blieben zum Gespräch und unterschrieben Aufruf und Wahlzulassung. Herzliche Grüße aus Dresden und allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch!