Zweites Eigentor von Frau Eisenmann – Rücktritt kurz vor den Wahlen?

Bereits vor den Weihnachtsferien war sie mit ihrem Vorhaben gescheitert, am regulären Ferienbeginn festzuhalten. Jetzt sagte sie zur dpa: „Ich gehe davon aus und werbe sehr dafür, dass wir Kitas und Grundschulen in jedem Fall wieder in Präsenz öffnen und auch Klasse 5, 6, und 7 sowie die Abschlussklassen im Blick haben - unabhängig von den Inzidenzzahlen.“ Eine Welle der Empörung von Landeselternbeirat, GEW und anderen folgte. Rücktrittsforderungen werden lauter. Es darf gewettet werden, dass Frau Eisenmann auch mit diesem Vorhaben nicht durchkommt.