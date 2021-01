In Pakistan hat die Ermordung von elf Kohlebergarbeitern in der Beluschistan-Provinz durch Mitglieder des faschistischen IS große Proteste hervorgerufen. Die Arbeiter, Angehörige der schiitischen Minderheit der Hazara, waren am Sonntag in der Nähe der Kohlegrube überfallen worden. Am Dienstag blockierten ca. 2.500 Frauen, Männer und Kinder die Autobahn, mit acht Särgen in ihrer Mitte und verlangten, dass die Regierung endlich gegen diese Angriffe aktiv wird. Es gab auch Demos in anderen Städten.