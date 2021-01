Basketball-Teams protestieren gegen Kapitol-Sturm

Aus Protest knieten sie geschlossen nieder – das Symbol der Black-Lives-Matter-Bewegung. In einem gemeinsamen Statement erklärten sie:

"Wir spielen die heutige Partie mit einem schweren Herzen nach der gestrigen Entscheidung in Kenosha (der Ablehnung der Bestrafung des Polizisten, der den Schwarzen Familienvater Jacob Blake mit sieben Schüssen in den Rücken für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt hat) und im Wissen, dass die Demonstranten im US-Kapitol unterschiedlich von der politischen Führung behandelt werden, je nach dem welcher Seite sie angehören".