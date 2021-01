„Das Handwerk – die Wirtschaftsmacht von nebenan“?

Und tatsächlich scheint etwas dran zu sein: In vielen auf Rote Fahne News erschienenen Artikeln wurde das Handwerk bisher ausgelassen. Zu Recht werden die unhaltbaren Ausnahmen für die Großindustrie kritisiert und Forderungen aufgestellt. Aber, auch im Handwerk gelten solche bizarren Ausnahmeregelungen. So war es bis Ende 2020 nur ein Hinweis, dass möglichst wenig Personen in einem Raum auf einer Baustelle zusammenarbeiten sollten, und bitte, wenn möglich, der Mindestabstand einzuhalten sei! Maskenpflicht bei Unterschreitung war immerhin Vorschrift! Also wenn z. B. Maler, Elektriker und Heizungsbauer in der Zweieinhalbzimmerwohnung bei harter körperlicher Arbeit mit Maske den ganzen Tag im Dienste des Umsatzes schuften, dann ist das in Ordnung. Doch wehe sie wollen zusammen ihr Feierabendbierchen trinken: Dann müssen sie das getarnt als Baubesprechung auf der Baustelle tun – oder eben mit einem Bußgeld rechnen.

Wenn sie sich nun ab dem 11. Januar 21 über solche Missstände austauschen wollen, dann bitte nur paarweise und zwischen Feierabend und 19.59 Uhr! Wir dürfen gespannt sein, welch kreative Ideen die Belegschaften der Großindustrie hierfür haben – oder kommt da was von nebenan?

Zu Recht stößt die Ausnahmeregelung für die Großindustrie auf wachsenden Unmut unter der Bevölkerung. Sie offenbart immer deutlicher, für wen die Politik Gesetze und Regelungen erlässt und wer, wenn es nach ihnen geht, die Krisenlasten buckeln soll. Es ist Zeit, dass der Unmut nicht weiter von völkischen Demagogen in reaktionäre Bahnen gelenkt wird. Das Zukunftsprogramm der MLPD und die Forderungen des Jugendverbands REBELL sind mit ihren Inhalten massenhaft zu verbreiten. Und genauso wichtig: Es ist eine geduldige, kritisch-selbstkritische Überzeugungsarbeit zu leisten.