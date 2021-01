„Dieser Artikel gehört in die regionale Presse“

Leider habe ich dieses schlimme Bauchgefühl, dass es in dem Artikel genau um das Pflegeheim meiner Mutter geht, da ich seit Monaten gegen die Struktur, die dort durchgesetzt wird, zu kämpfen versuche. Mittlerweile ist das Heim seit fast vier Wochen geschlossen. Meine Mutter habe ich das letzte Mal vor zwei Wochen gesehen. Ob sie mich wiedererkennt - keine Ahnung. Vielleicht ist es ihr letztes Weihnachten, vielleicht auch ihr letzter Geburtstag und beides muss sie vielleicht einsam verbringen, ohne das sie es versteht. Das hat sie nicht verdient und auch keiner dieser Bewohner!!!

Warum ich nun schreibe ist, dass ich finde, das dieser Artikel in die regionale Presse gehört, damit auch dort einmal darauf aufmerksam gemacht wird und dass es die Verantwortliche dort trifft, wo es am unangenehmsten ist, nämlich in der Presse. Gerne dürft ihr diese E-mail auch an die/den Verfasser weiterleiten. Vielen Dank und viele Grüße.