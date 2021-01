Erklärung des Zentralkomitees der MLPD als gestaltete pdf-Datei

Jay Timmon, Chef des Industrieverbandes National Association of Manucaterers forderte infolge der Vorgänge im und um das Kapitol in Washington am 6. Januar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Der Industrieverband vertritt 14.000 Monopole. Dazu zählen Exxon Mobil, Pfizer oder auch Toyota. Apple-Chef Tim Cook forderte, die Verantwortlichen des Aufruhrs müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Während Twitter Trumps Account wieder geöffnet hat, bleibt sein Facebook-Account gesperrt. Facebook hat Trumps Videobotschaft zu den Ausschreitungen entfernt. Die Begründung: „Weil diese Situation wie ein Notstand behandelt werden“ müsse. Es handelt sich hier aber, wie die MLPD es am gestrigen 7. Januar in ihrer Erklärung zu den Vorgängen richtig qualifizierte, um einen "organisiert vorbereiteten, koordinierten und bewaffneten faschistischen Putschversuch - ausgehend vom noch amtierenden US-Präsidenten Trump und faschistischen Kräften in den USA... ." Dafür muss Trump sofort zur Rechenschaft gezogen werden - und die weiter bestehende Gefahr darf nicht unterschätzt werden!

Hier geht es zur Erklärung!