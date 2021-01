Antikommunismus

Görlitz: Stadtrat Uwe Thomas und die unter Anwohnern beliebte „Zentrale der MLPD“ in Reichenbach

„Die imposante Lingner-Villa ist in Reichenbach die Zentrale der MLPD“, weiß die „Sächsische Zeitung“ in ihrer Berichterstattung vom 16. November zu berichten. Erstmal: Die MLPD hat ihre Zentrale nach wie vor in der Horster Mitte in Gelsenkirchen. Zweitens: Was geschieht denn nun dramatisches an der „Zentrale“ der MLPD in Reichenbach? Dazu die "Sächsische Zeitung": „‘Hier machen junge Leute immer mal sauber und auch das Dach wurde neu gedeckt‘, berichtet eine ältere Dame. ... Offenbar stört sich kaum jemand an der marxistischen Nachbarschaft. Die ist auch nicht ständig vor Ort. Die jungen Leute seien sporadisch zu ‚Arbeitseinsätzen‘ da und keine Reichenbacher.“

Von ffz