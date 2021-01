Kolkata: Lehrer fordern bessere Arbeitsbedingungen

Am 5. Januar demonstrierten mehr als 10.000 Hilfslehrer an staatlichen Schulen in Kolkata im indischen Bundesstaat Westbengalen und fordern die Einhaltung von Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Vor mehr als einem Jahr hatten sie mit einem 28-tägigen Hungerstreik dafür gekämpft, zu einem festen Einkommen und Ansprüchen für Beihilfen zu kommen. Bisher wurden die Versprechungen aber nicht eingehalten und die Regierung des Bundesstaates und des Zentralstaats schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.