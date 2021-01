Kostenlose FFP2-Schutzmasken für alle Risikopatienten?

Die Videos des Online-Weihnachtsmarkts von People to People erfreuten sich zu den Festtagen offensichtlicher Beliebtheit. Wer noch einmal Spaß daran haben will, oder wer noch etwas besonderes zum neuen Jahr verschenken will – und sei es an sich selbst, für den hat die Rote Fahne Redaktion eine gute Nachricht. Es gibt noch ein Videos, das aufgrund eines redaktionellen Fehlers nicht veröffentlicht worden war, mit einem Buchtipp als Bonus.

Alle Filme findet man auf dem Youtube-Kanal "Mediengruppe Neuer Weg".

Hier geht es zum Video