Krankenpflegerin ist Heldin des Tages

Eine Krankenschwester, die als Spezialistin für die Schmerztherapie in der Klinik Blankenstein tätig war, meldete sich freiwillig für die Betreuung von Corona-Patienten - sogar auf der Intensivstation.

Seit sechs Monaten arbeitet sie in der Universitätsklinik St. Josef-Krankenhaus in Bochum. Die Krankenschwester Simone F. ist die Heldin des Tages. Obwohl sie mit der Klinik in Blankenstein verwurzelt ist (seit ihrem Examen vor 20 Jahren war sie dort tätig), fühlte sie sich für die an Corona leidenden Menschen verpflichtet. Simone F. hat Negatives, aber auch Positives im St. Josef-Hospital in Bochum erlebt. Sie hat den Tod eines alten Mannes begleitet, zuvor war sie schon tief traurig über den Gesundheitszustand seiner Frau. Im Gegensatz dazu war Simone sehr glücklich, weil ein 40-jähriger Mann, der wochenlang schwer krank kaum das Bett verlassen konnte, ohne fremde Hilfe jetzt aus der Klinik kam.

Die Krankenschwester selbst hat keine Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Für sie ist ihr Beruf eine echte Berufung. Zugleich greift sie energisch die Corona-Leugner an: Es ist unverantwortlich, diese Krankheit zu leugnen oder das Virus mit einer Grippe zu vergleichen! Alles in allem: Ein nachahmenswertes Beispiel