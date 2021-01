Lenin-Liebknecht-Luxemburg findet unter Gesundheitsauflagen am 10. Januar statt!

In diesem Jahr - unter Corona-Bedingungen - mobilisieren die MLPD und ihr Jugendverband REBELL vor allem in Berlin. Außerdem empfehlen wir bundesweit kleinere Delegationen aus verschiedenen Orten unter strikter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

Wir sind stolz darauf, das Gedenken auch in diesem Jahr würdig - und sicher - mit vielen anderen revolutionären und fortschrittlichen Organisationen und Jugendlichen begehen zu können. Im Gegensatz zur Spitze der Linkspartei, die das stille Gedenken 2021 einfach abgesagt hat, beschloss die Aktionseinheit zur Demo mehrheitlich, dass auch dieses Jahr die Demo stattfindet. Wir werden Karl, Rosa und Wladimir auch in diesem Januar auf der Straße und an den Gräbern in Berlin-Friedrichsfeld gedenken.

Immer mehr Menschen spüren heute, dass es auf der Welt grundlegende Veränderungen braucht. Rebellion ist gerechtfertigt! Gib Antikommunismus keine Chance!

Wir demonstrieren also - für Arbeitsplätze, Gesundheitsschutz, Erhalt und Erweiterung der demokratischen Rechte und Freiheiten, für Frieden, intenationale Solidarität und Sozialismus.

Wann und Wo?

Berlin, 10. Januar, 10 Uhr vom U-Bhf. „Frankfurter Tor“ zur Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde.



Anschließend Kundgebung, Kranzniederlegung und stilles Gedenken an der Gedenkstätte der Sozialisten.