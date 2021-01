Literatur im Bauchladen

Der Verkauf fortschrittlicher bis hin zu marxistisch-leninistischer Literatur wird dringend gebraucht. Weil aufgrund der verschiedenen Stufen von Corona-Schutzmaßnahmen die Möglichkeiten eingeschränkt sind, um Büchertische oder Veranstaltungen durchzuführen, müssen wir uns immer etwas Neues einfallen lassen. Umso wichtiger ist es, jede kommende Demo, Kundgebung oder ähnliches, die natürlich mit dem nötigen Gesundheitsschutz (Maske, Abstand usw.) stattfinden, zu nutzen.

Eine gute Idee: Ein Bauchladen. Kann man leicht selbst basteln. Es empfehlen sich leichte Körbe (zu finden in Haushaltswarenabteilungen/ Aufbewahrung für Wäsche) und breite Träger oder ein Tuch zum Umhängen. Wenn man die Literatur in Klarsichtfolien außen aufhängt, sieht man von Weitem schon, worum es geht. Zum Bezahlen auf Abstand einen kleinen Korb mitnehmen.

Das oben stehende Bild entstand bei der Engels-Gedenkdemonstration in Wuppertal am 28. November 2020. Motto des Bauchladens: "Gib Antikommunismus keine Chance! Lest die Klassiker selbst im Original!“