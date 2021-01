Versuchter Mordanschlag gegen Sami Baydar?

Ich war am 5. Januar mit dem Auto auf dem Weg von Augsburg nach München, um meinen Rechtsanwalt Mathes Breuer aufzusuchen. Auf dem Weg zurück nach Augsburg ist mir beim Losfahren ein komisches Geräusch aufgefallen. Als mein Vater und ich zur Sicherheit unser Auto überprüften, sahen wir, dass der Reifen vorne links keine Luft mehr hatte.

Als wir den ADAC-Pannendienst riefen und ein Techniker des Dienstes erschienen ist, stellte dieser fest, dass ein Nagel im Reifen gesteckt hat. Er war so präzise eingeschlagen, dass der Reifen mit der Zeit Luft verloren hatte.

Das verhärtet den Verdacht, dass der Reifen mutmaßlich so präpariert worden ist, um einen möglichen Unfall auf der Autobahnfahrt zu gewährleisten. Im Begriff, dass meine Fahrt an diesem Tag hätte tödlich enden können, in Verbindung mit der Todesdrohung der faschistischen türkischen Grauen Wölfe gegen mich (Mehr dazu hier), dem anschließenden Besuch der Staatspolizei, deren Beamte einen türkischen Migrationshintergrund hatten, bei mir (Mehr dazu hier), der Vorladung meiner Person seitens jener Behörde durch die Staatsanwaltschaft, als auch meiner Ablehnung zur Kooperation mit der Polizei Schwaben Nord, lässt mich das zu dem Schluss kommen: Das kann kein Zufall gewesen sein.