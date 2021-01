Offene Akademie schreibt an Bundesregierung

Das Jahr 2020 geht zu Ende. Es war nicht einfach. Ein Sprichwort sagt: Wo Schlechtes ist, da ist auch Gutes - man muss es nur finden. Ich denke, das ist uns gelungen. Die ersten zwei Online-Vorträge der Offenen Akademie waren erfolgreich. Wir setzen die Vortragsreihe im kommenden Jahr fort.

Wir richten einen herzlichen Dank an alle, die die Offene Akademie begleitet und unterstützt haben.

Sprecher und zwei Beiratsmitglieder der Offenen Akademie haben bezüglich der „Stellungnahme der Scientists for Future zu den 'Forderungen von Fridays for Future Deutschland an die deutschen Vertreter*innen auf EU-Ebene'“an die Bundesregierung geschrieben. Hier geht es zu diesem Brief! Die Maßnahmen gegen die bedrohliche Entwicklung der Klimakrise sind unzureichend. Es wäre gut, wenn möglichst viele von Ihnen diese als Erstunterzeichner unterschreiben.

Bitte schicken Sie Ihre Zeichnung zeitnah per E-mail an Prof. Josef Lutz: josef.lutz@etit.tu-chemnitz.de