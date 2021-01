„Faschistischer Putsch NEIN! Arbeitermacht JA!“

Der ... Putschversuch in Washington, D. C. und die Mobilisierung eines faschistischen Mobs, der in die Zehntausende geht, muss mit größtem Ernst betrachtet werden.

Während der Angriff die Form eines Angriffs auf das US-Kapitolgebäude, den Kongress und die "Institution der Demokratie" annahm - die verfassungsmäßig vorgeschriebene Bestätigung der Präsidentschaftswahlen wurde für Stunden gestoppt - stellen diese Anhänger der weißen Vorherrschaft die größte Bedrohung für die Arbeiterklasse dar, insbesondere für die am meisten Unterdrückten. Ihr politisches Ziel ist es, jeden noch so bescheidenen Ausdruck von Arbeiterrechten, sozialer Gerechtigkeit und Black Lives Matter mit eiserner Faust zu zerschlagen.

Kapitalistische Politiker in beiden großen Parteien fallen übereinander her, um sich von den Möchtegern-Putschisten zu distanzieren - und von Trump, dem Anstifter. Aber das Versagen des Staatsapparats, eine regelrechte Invasion - wie kurzlebig auch immer - der Zitadelle der politischen Macht der USA zu verhindern, zeigt, dass die Herrschenden unzuverlässig, unfähig und in keiner Weise der Aufgabe gewachsen sind, eine faschistische Bedrohung zurückzuschlagen.

Wir - die Arbeiter und Unterdrückten in den USA - können uns nicht auf den Staat verlassen, wenn es darum geht, gewalttätige, KKK-ähnliche Angriffe zu verhindern, insbesondere solche auf Arbeiter dunkler Hautfarbe, die die primären Ziele der Faschisten sind und immer waren. Wann haben die Demokraten und Republikaner jemals einen wirklichen Schutz geboten?

Die faschistische Bewegung innerhalb der USA - für die die ... Mobilisierung einen Wendepunkt auf die schlimmste Art und Weise markiert - verlangt eine massenhafte, unabhängige Antwort der Arbeiterklasse.

Dieser Tag stellt wieder die alte Frage der Gewerkschaften : ‚Auf welcher Seite stehst du?‘

Die Macht der arbeitenden Menschen, sowohl auf der Straße als auch am Ort der Produktion, muss ausgeübt werden, um den weiteren Aufstieg dieser faschistischen Bewegung zurückzudrängen. ...

